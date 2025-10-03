Практика судів
Болгарію накрила масштабна повінь — затопило низку курортів, відео

20:34, 3 жовтня 2025
Несебр, Сонячний Берег та Приморсько опинилися під водою через зливи.
У Болгарії через потужні зливи затопило курорти, такі як Еленіте, Несебр та Сонячний Берег. Також пішла під воду частина міста Пловдив, пише dnes.dir.bg

Повінь спричинила значні руйнування інфраструктури та будинків. Також повідомляється, що є перші жертви.

Влада розпочала евакуацію в курортному Еленіте, переміщаючи мешканців на вищі місця у зв'язку з підвищенням рівня води в річці. Ситуація в Бургасі продовжує погіршуватися. Несебр, Сонячний Берег та Приморсько також опинилися під водою через зливи.

