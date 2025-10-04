Верховний суд у США вирішує, чи можна забороняти адвокату спілкуватися з клієнтом під час судових перерв

Обмеження спілкування між адвокатом і клієнтом під час судового процесу – Верховний суд в США розглядає прецедентну справу.

Джерело фото: REUTERS/Kevin Mohatt

Таємниця спілкування адвоката і клієнта — одна з ключових гарантій права на захист. Водночас у Сполучених Штатах тривають суперечки: чи може суд тимчасово обмежити це право, якщо підсудний перебуває в процесі дачі показань.

Про прецедентну справу Villarreal v. Texas повідомляє Національна асоціація адвокатів України з посиланням на SCOTUSblog.

Єдиний свідок захисту у власній справі, Девід Вільярреал, під час перерви у допиті отримав від судді вказівку не обговорювати свої показання із захисниками до відновлення слухання наступного дня. Суддя пояснив, що під час перерви адвокати не мають права впливати на зміст свідчень підсудного, порівнявши ситуацію з перебуванням свідка на лаві в присутності присяжних.

Попри заперечення адвокатів, вони виконали розпорядження. Наступного дня Вільярреал продовжив свідчення, а згодом був засуджений до 60 років позбавлення волі.

Захист оскаржив вирок, вказавши на порушення права на ефективну правничу допомогу, однак апеляційний кримінальний суд Техасу визнав, що баланс між правом на захист і запобіганням впливу адвоката на свідчення було дотримано.

Юристи зазначають, що прецеденти Верховного Суду США окреслюють різні підходи: у справі Geders v. United States (1976) заборону на будь-яке спілкування під час нічної перерви було визнано неконституційною, а у справі Perry v. Leeke (1989) — дозволено 15-хвилинну денну заборону.

Кілька верховних судів штатів тлумачили ці прецеденти як дозвіл судам забороняти адвокатам обговорювати з клієнтом показання вночі, якщо можна вільно обговорювати інші аспекти процесу. Водночас кілька федеральних апеляційних судів постановили, що клієнт має право радитися з адвокатом уночі навіть щодо власних свідчень.

Захист Вільярреала вважає, що поділ розмов на «дозволені» та «заборонені» є нереалістичним і створює ризик порушення адвокатської таємниці. Адже єдиний спосіб контролю — коли суд змушений питати: «Про що ви говорили з клієнтом учора ввечері?»

Очікується, що 6 жовтня Верховний суд США розгляне цю справу та визначить, якими є допустимі межі спілкування між адвокатом і клієнтом під час судових перерв.

