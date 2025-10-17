Meta дозволить батькам контролювати спілкування підлітків із ШІ-персонажами

Нові інструменти безпеки дадуть батькам змогу обмежувати приватні чати підлітків із ШІ та бачити теми їхніх розмов.

Компанія Meta (власник Facebook, Instagram і WhatsApp) оголосила, що надасть батькам можливість вимикати приватні чати підлітків із ШІ-персонажами, аби зробити свої платформи безпечнішими для неповнолітніх. Це рішення ухвалено після критики через недоречну поведінку деяких чатботів під час спілкування з підлітками. Про це повідомляє Reuters.

Нові інструменти запрацюють на початку 2026 року в США, Великій Британії, Канаді та Австралії.

Що зміниться

Батьки зможуть:

вимикати приватні діалоги дітей із ШІ-персонажами;

блокувати окремих чатботів;

бачити загальні теми, які обговорюють підлітки з ШІ-асистентом, не відключаючи доступ до штучного інтелекту повністю.

Навіть якщо батьки обмежать приватні розмови з ботами, ШІ-асистент Meta залишиться доступним — але лише в режимі з віковими обмеженнями.

Компанія зазначає, що система нагляду базується на вже діючих захисних механізмах для акаунтів підлітків. Крім того, Meta застосовує алгоритми для виявлення неповнолітніх користувачів, навіть якщо ті вказали інший вік.

Чому Meta посилила контроль

Це рішення стало реакцією на посилену увагу регуляторів США до можливих негативних наслідків роботи ШІ-чатботів. Агентство Reuters повідомляло, що політики Meta дозволяли провокативні розмови між ботами та неповнолітніми.

Компанія також заявила, що її ШІ-персонажі не мають обговорювати теми, пов’язані з самопошкодженням, розладами харчової поведінки чи суїцидом.

Раніше Meta повідомила, що ШІ-досвід для підлітків регулюватиметься за системою вікових рейтингів PG-13, подібною до тієї, яку застосовують у кіноіндустрії, щоб запобігти доступу до неприйнятного контенту.

