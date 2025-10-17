Практика судов
Meta позволит родителям контролировать общение подростков с ИИ-персонажами

16:51, 17 октября 2025
Новые инструменты безопасности дадут родителям возможность ограничивать приватные чаты подростков с ИИ и видеть темы их разговоров.
Компания Meta (владелец Facebook, Instagram и WhatsApp) объявила, что предоставит родителям возможность отключать приватные чаты подростков с ИИ-персонажами, чтобы сделать свои платформы более безопасными для несовершеннолетних. Это решение принято после критики из-за неуместного поведения некоторых чатботов при общении с подростками. Об этом сообщает Reuters.

Новые инструменты начнут работать в начале 2026 года в США, Великобритании, Канаде и Австралии.

Что изменится

Родители смогут:

  • отключать приватные диалоги детей с ИИ-персонажами;
  • блокировать отдельных чатботов;
  • видеть общие темы, которые подростки обсуждают с ИИ-ассистентом, не отключая доступ к искусственному интеллекту полностью.

Даже если родители ограничат приватные разговоры с ботами, ИИ-ассистент Meta останется доступным — но только в режиме с возрастными ограничениями.

Компания отмечает, что система надзора основана на уже действующих защитных механизмах для аккаунтов подростков. Кроме того, Meta использует алгоритмы для выявления несовершеннолетних пользователей, даже если они указали другой возраст.

Почему Meta усилила контроль

Это решение стало реакцией на повышенное внимание регуляторов США к возможным негативным последствиям работы ИИ-чатботов. Агентство Reuters сообщало, что политики Meta позволяли провокационные разговоры между ботами и несовершеннолетними.

Компания также заявила, что её ИИ-персонажи не должны обсуждать темы, связанные с самоповреждением, расстройствами пищевого поведения или суицидом.

Ранее Meta сообщила, что ИИ-опыт для подростков будет регулироваться по системе возрастных рейтингов PG-13, аналогичной той, что используется в киноиндустрии, чтобы предотвратить доступ к неприемлемому контенту.

