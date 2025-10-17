Практика судів
Ціна золота встановила історичний рекорд — понад $4300 за унцію

20:20, 17 жовтня 2025
Срібло також дорожчає, ринок очікує найкращий тиждень за 17 років.
Ціна золота встановила історичний рекорд — понад $4300 за унцію
Ціна золота встановила новий історичний максимум, перевищивши $4300 за унцію, через торговельну напругу між США і Китаєм, повідомляє Reuters. Спотове золото та ф’ючерси демонструють зростання, а ринок готується до найуспішнішого тижня за останні 17 років.

Так, спотове золото зросло на 0,8% до $4359,3 за унцію станом на 06:15 за Гринвічем, досягнувши раніше рекордного рівня $4378,69. Ф’ючерси на золото в США з поставкою в грудні піднялися на 1,6% до $4372,10. За тиждень ціна золота зросла на 8,6%, що є найкращим показником із вересня 2008 року, з новим максимумом на кожній сесії.

Спотове срібло додало 0,1%, досягнувши $54,26 за унцію, з тижневим зростанням на 8%. Під час ранкової сесії ціна срібла сягнула рекордного максимуму $54,35.

«Ціна золота в $4500 може бути досягнута раніше, ніж очікувалося, але багато залежить від тривалості торговельних побоювань між США і Китаєм та можливого закриття уряду», – зазначив головний аналітик KCM Trade Тім Уотер.

Зростання цін пов’язане із загостренням торговельних суперечок. Китай звинуватив США у створенні паніки через контроль над рідкісними землями та відхилив вимоги скасувати експортні обмеження.

