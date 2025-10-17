Практика судов
Цена золота установила исторический рекорд — более $4300 за унцию

20:20, 17 октября 2025
Серебро также дорожает, рынок ожидает лучшую неделю за 17 лет.
Цена золота установила новый исторический максимум, превысив $4300 за унцию, из-за торговых напряжений между США и Китаем, сообщает Reuters. Спотовое золото и фьючерсы демонстрируют рост, а рынок готовится к самой успешной неделе за последние 17 лет.

Так, спотовое золото выросло на 0,8% до $4359,3 за унцию по состоянию на 06:15 по Гринвичу, достигнув ранее рекордного уровня $4378,69. Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре поднялись на 1,6% до $4372,10. За неделю цена золота выросла на 8,6%, что является лучшим показателем с сентября 2008 года, с новым максимумом на каждой сессии.

Спотовое серебро прибавило 0,1%, достигнув $54,26 за унцию, с недельной ростом на 8%. Во время утренней сессии цена серебра достигла рекордного максимума $54,35.

«Цена золота в $4500 может быть достигнута раньше, чем ожидалось, но многое зависит от продолжительности торговых опасений между США и Китаем и возможного закрытия правительства», — отметил главный аналитик KCM Trade Тим Уотер.

Рост цен связан с обострением торговых споров. Китай обвинил США в создании паники из-за контроля над редкими землями и отклонил требования отменить экспортные ограничения.

