У Латвії відкрили справу проти чоловіка, який у Швейцарії напав на україномовну родину

Кримінальний процес розпочато за розпалювання національної ворожнечі.

Служба державної безпеки Латвії відкрила кримінальну справу проти громадянина країни, який у Швейцарії напав на україномовну родину. Про це повідомляє Delfi.

Кримінальний процес розпочато відповідно до частини третьої статті 78 Кримінального закону Латвії за дії, спрямовані на розпалювання національної та етнічної ворожнечі, а також ворожнечі проти українців, пов’язані з насильством і погрозами.

Інцидент стався 13 жовтня в поїзді, що курсував між Інтерлакеном і Шпіцем у Швейцарії. За інформацією, до нападу причетний латвієць на ім’я Олександр В.

Зазначається, що чоловік раніше демонстрував агресивну поведінку щодо україномовних осіб. Він також публікував фотографії у футболці з написом «Росія в моєму серці» та з татуюванням матрьошки на руці.

