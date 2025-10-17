В Латвии возбудили дело против мужчины, который в Швейцарии напал на украиноязычную семью

Уголовное дело возбуждено за разжигание национальной вражды.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба государственной безопасности Латвии возбудила уголовное дело против гражданина страны, который в Швейцарии напал на украиноязычную семью. Об этом сообщает Delfi.

Уголовное дело возбуждено в соответствии с частью третьей статьи 78 Уголовного закона Латвии за действия, направленные на разжигание национальной и этнической вражды, а также вражды против украинцев, связанные с насилием и угрозами.

Инцидент произошел 13 октября в поезде, курсировавшем между Интерлакеном и Шпицем в Швейцарии. По информации, к нападению причастен латвиец по имени Александр В.

Отмечается, что мужчина ранее демонстрировал агрессивное поведение по отношению к украиноязычным лицам. Он также публиковал фотографии в футболке с надписью «Россия в моем сердце» и с татуировкой матрешки на руке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.