В Латвии возбудили дело против мужчины, который в Швейцарии напал на украиноязычную семью

Служба государственной безопасности Латвии возбудила уголовное дело против гражданина страны, который в Швейцарии напал на украиноязычную семью. Об этом сообщает Delfi.
Уголовное дело возбуждено в соответствии с частью третьей статьи 78 Уголовного закона Латвии за действия, направленные на разжигание национальной и этнической вражды, а также вражды против украинцев, связанные с насилием и угрозами.
Инцидент произошел 13 октября в поезде, курсировавшем между Интерлакеном и Шпицем в Швейцарии. По информации, к нападению причастен латвиец по имени Александр В.
Отмечается, что мужчина ранее демонстрировал агрессивное поведение по отношению к украиноязычным лицам. Он также публиковал фотографии в футболке с надписью «Россия в моем сердце» и с татуировкой матрешки на руке.
