Трамп заявив, що не обговорював передачу Донбасу Росії

Президент США заперечив, що примушував Володимира Зеленського погодитися на передачу Росії всього Донбасу.

Президент США Дональд Трамп заявив, не пропонував Президентові України Володимиру Зеленському віддати Росії весь Донбас, як про це повідомляло агенство Reuters.

«Ні, ми ніколи це не обговорювали», – заявив Трамп журналістам на борту літака Air Force One, відповідаючи на запитання щодо можливих територіальних поступок.

«Ми думаємо, що їм треба зупинитися на тому місці, де лінія фронту зараз. Решту дуже важко обговорювати — давайте нам ці території у обмін на ті території. Що я їм сказав, що вони мають зупинитися по нинішній лінії фронту, піти додому та перестати убивати людей», — сказав президент США.

У Трампа також запитали, що, на його думку має статися з Донбасом.

«Хай буде розрізаний у тому вигляді, у якому він є. 79% землі уже у Росії — вони можуть спробувати про щось домовитися вздовж лінії фронту, але я сказав що варто припинити вогонь, припинити убивати людей», — сказав він.

