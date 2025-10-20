Трамп заявил, что не обсуждал передачу Донбасса России

Президент США опроверг, что заставлял Владимира Зеленского согласиться на передачу России всего Донбасса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не предлагал Президенту Украины Владимиру Зеленскому отдать России весь Донбасс, как об этом сообщало агентство Reuters.

«Нет, мы никогда это не обсуждали», — заявил Трамп журналистам на борту самолёта Air Force One, отвечая на вопрос о возможных территориальных уступках.

«Мы считаем, что им нужно остановиться там, где сейчас проходит линия фронта. Остальное очень сложно обсуждать — “дайте нам эти территории в обмен на те”. Я сказал им, что нужно остановиться по нынешней линии фронта, пойти домой и перестать убивать людей», — сказал президент США.

У Трампа также спросили, что, по его мнению, должно произойти с Донбассом.

«Пусть он будет разделён в том виде, в каком он есть. 79% земли уже у России — они могут попытаться о чём-то договориться вдоль линии фронта, но я сказал, что стоит прекратить огонь, прекратить убивать людей», — отметил он.

