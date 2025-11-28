В OpenAI стався витік даних – розкрито імена, email-адреси та місцезнаходження користувачів API

OpenAI повідомила про витік даних користувачів API через злам Mixpanel, але це не торкнулося ChatGPT.

Фото: Highload.tech

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

OpenAI почала розсилати користувачам сповіщення про новий витік даних, який стався через несанкціонований доступ до сервісу аналітики Mixpanel, що використовувався на платформі platform.openai.com. Про це повідомляє Windows Central.

Інцидент не торкнувся користувачів ChatGPT, але зачепив виключно власників API-акаунтів. У викрадених даних містяться ім’я в профілі API, email-адреса, приблизне місцезнаходження (визначене за IP), тип операційної системи та браузера, реферер-сайти, а також ID організацій і користувачів у системі OpenAI.

Компанія підкреслює, що чати, API-запити, історія використання, паролі, API-ключі, платіжні дані та документи верифікації не постраждали. Витік стався не в інфраструктурі OpenAI, а саме в Mixpanel.

Mixpanel виявив несанкціонований доступ 9 листопада, 25 листопада передав OpenAI копію викрадених даних і підтвердив, що інцидент стосувався лише аналітичних даних API-користувачів.

OpenAI вже призупинила інтеграцію з Mixpanel і закликала постраждалих користувачів бути уважними до можливих фішингових атак.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.