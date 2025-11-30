  1. У світі

Після грандіозного пограбування Лувр підвищить ціни на квитки

09:43, 30 листопада 2025
У Луврі з 2026 року зросте ціна вхідного квитка для іноземців на 45%.
Після грандіозного пограбування Лувр підвищить ціни на квитки
Фото: BFMTV
Паризький Лувр з 14 січня 2026 року підвищить ціну квитка для відвідувачів з-поза Європейської економічної зони (ЄЕЗ) на 45% — до 32 євро. Про це повідомляє BFMTV.

ЄЕЗ включає країни ЄС, Ісландію, Ліхтенштейн та Норвегію. Для резидентів віком 18–26 років, осіб з інвалідністю, безробітних та отримувачів мінімальних виплат вхід безплатний.

У 2024 році 77% відвідувачів були іноземцями: 23% — американці, 6% — китайці.

Зміна — частина диференційованої тарифної політики, оголошеної міністеркою культури Рашидою Даті на початку року. Мета — залучити 15–20 млн євро щорічно на вирішення структурних проблем музею, зокрема після пограбування 19 жовтня 2025 року.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Парижі пограбували Лувр — з музею винесли 9 предметів з колекції Наполеона та імператриці. Пограбування Лувру тривало лише сім хвилин

