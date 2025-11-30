  1. В мире

После грандиозного ограбления Лувр повысит цены на билеты

09:43, 30 ноября 2025
В Лувре с 2026 года цена входного билета для иностранцев вырастет на 45%.
После грандиозного ограбления Лувр повысит цены на билеты
Фото: BFMTV
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Парижский Лувр с 14 января 2026 года повысит цену билета для посетителей из-за пределов Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) на 45% — до 32 евро. Об этом сообщает BFMTV.

ЕЭЗ включает страны ЕС, Исландию, Лихтенштейн и Норвегию. Для резидентов в возрасте 18–26 лет, лиц с инвалидностью, безработных и получателей минимальных выплат вход бесплатный.

В 2024 году 77% посетителей были иностранцами: 23% — американцы, 6% — китайцы.

Изменение — часть дифференцированной тарифной политики, объявленной министром культуры Рашидой Дати в начале года. Цель — привлечь 15–20 млн евро ежегодно на решение структурных проблем музея, в частности после ограбления 19 октября 2025 года.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Париже ограбили Лувр — из музея вынесли 9 предметов из коллекции Наполеона и императрицы. Ограбление Лувра длилось всего семь минут. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ограбление Франция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

После продолжительной паузы нардепы готовятся к рассмотрению резонансного законопроекта о гражданском огнестрельном оружии во втором чтении.

КГС ВС закрыл производство по делу, указав, что районные ТЦК не могут быть ответчиками в судах

Верховный Суд пояснил, что районный ТЦК не имеет статуса юридического лица и полномочий на представительство, а также процессуальной дееспособности, что является основанием для закрытия производства.

Бронь без учета – ничтожна: суд в Запорожье остановил незаконное вручение повестки

После рассмотрения материалов суд признал действия ТЦК по вручению повестки противоправными.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]