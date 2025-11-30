После грандиозного ограбления Лувр повысит цены на билеты

В Лувре с 2026 года цена входного билета для иностранцев вырастет на 45%.

Фото: BFMTV

Парижский Лувр с 14 января 2026 года повысит цену билета для посетителей из-за пределов Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) на 45% — до 32 евро. Об этом сообщает BFMTV.

ЕЭЗ включает страны ЕС, Исландию, Лихтенштейн и Норвегию. Для резидентов в возрасте 18–26 лет, лиц с инвалидностью, безработных и получателей минимальных выплат вход бесплатный.

В 2024 году 77% посетителей были иностранцами: 23% — американцы, 6% — китайцы.

Изменение — часть дифференцированной тарифной политики, объявленной министром культуры Рашидой Дати в начале года. Цель — привлечь 15–20 млн евро ежегодно на решение структурных проблем музея, в частности после ограбления 19 октября 2025 года.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Париже ограбили Лувр — из музея вынесли 9 предметов из коллекции Наполеона и императрицы. Ограбление Лувра длилось всего семь минут.

