Спецпредставник Трампа Віткофф вирушає до Москви, щоб зустрітися з Путіним — CNN

Спецпосланець президента США Трампа Стів Віткофф готується відвідати Москву в понеділок, 1 грудня, щоб провести зустріч із Путіним. Про це повідомляє CNN з посиланням на американського посадовця.

Поїздка Віткоффа запланована одразу після переговорів у Флориді, де він разом із держсекретарем Марко Рубіо та Джаредом Кушнером зустрічався з українською делегацією.

За словами Рубіо, під час зустрічі вдалося досягти прогресу, хоча подальша робота залишається значною. Він також зазначив, що американська сторона має певні контакти з росіянами та розуміє їхню позицію.

CNN уточнює, що наразі невідомо, чи поїде Кушнер до Москви разом із Віткоффом. Минулого тижня Трамп припускав таку можливість.

Спілкуючись із журналістами, Трамп підтвердив заплановану зустріч Віткоффа з Путіним, однак не назвав точної дати, зазначивши лише, що вона може відбутися «десь наступного тижня».

Як відомо, 30 листопада у Флориді пройшли перемовини між делегаціями США та України щодо врегулювання війни.

Очільник української делегації Рустем Умєров назвав зустріч складною, але продуктивною, а Володимир Зеленський заявив про конструктив у переговорах.

