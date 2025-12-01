  1. В мире

Спецпредставитель Трампа Уиткофф направляется в Москву, чтобы встретиться с Путиным — CNN

08:48, 1 декабря 2025
Уиткофф поедет в Москву уже 1 декабря — сразу после встречи американских чиновников с украинской делегацией во Флориде.
Спецпредставитель Трампа Уиткофф направляется в Москву, чтобы встретиться с Путиным — CNN
Спецпосланец президента США Трампа Стив Уиткофф готовится посетить Москву в понедельник, 1 декабря, чтобы провести встречу с Путиным. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

Поездка Уиткоффа запланирована сразу после переговоров во Флориде, где он вместе с госсекретарем Марко Рубио и Джаредом Кушнером встречался с украинской делегацией.

По словам Рубио, во время встречи удалось достичь прогресса, хотя дальнейшей работы остается немало. Он также отметил, что американская сторона имеет определенные контакты с россиянами и понимает их позицию.

CNN уточняет, что пока неизвестно, поедет ли Кушнер в Москву вместе с Уиткоффом. На прошлой неделе Трамп допускал такую возможность.

Общаясь с журналистами, Трамп подтвердил запланированную встречу Уиткоффа с Путиным, однако не назвал точной даты, отметив лишь, что она может состояться «где-то на следующей неделе».

Как известно, 30 ноября во Флориде прошли переговоры между делегациями США и Украины по урегулированию войны.

Глава украинской делегации Рустем Умеров назвал встречу сложной, но продуктивной, а Владимир Зеленский заявил о конструктиве в переговорах.

