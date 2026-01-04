В Норвегії зросла кількість українців, які знайшли роботу після переїзду

Станом на кінець 2025 року роботу отримали 27 тисяч українців, які приїхали до країни через війну.

Фото: NRK

У Норвегії зафіксували зростання числа українців, які знайшли роботу після переїзду з початку повномасштабної війни.

Як повідомляє NRK з посиланням на пресслужбу уряду Норвегії, станом на кінець 2025 року працевлаштованими були 27 тисяч українців, які прибули до країни у зв’язку з війною. Порівняно з 2024 роком, спостерігається «явне зростання» кількості працюючих українців.

За даними уряду, у жовтні 2025 року загальна кількість українців, які оформили захист у Норвегії, перевищувала 100 тисяч осіб. Зростання припливу українців, зокрема віком 18–22 роки, у вересні пов’язували з відкриттям кордонів України для юнаків призовного віку.

