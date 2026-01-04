В Норвегии выросло количество украинцев, которые нашли работу после переезда

По состоянию на конец 2025 года работу получили 27 тысяч украинцев, которые приехали в страну из-за войны.

Фото: NRK

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Норвегии зафиксировали рост числа украинцев, которые нашли работу после переезда с начала полномасштабной войны.

Как сообщает NRK со ссылкой на пресс-службу правительства Норвегии, по состоянию на конец 2025 года трудоустроены были 27 тысяч украинцев, прибывших в страну в связи с войной. По сравнению с 2024 годом наблюдается «явное увеличение» количества работающих украинцев.

По данным правительства, в октябре 2025 года общее количество украинцев, оформивших убежище в Норвегии, превышало 100 тысяч человек. Рост притока украинцев, в частности в возрасте 18–22 лет, в сентябре связывали с открытием границ Украины для юношей призывного возраста.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.