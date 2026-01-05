  1. У світі
  2. / В Україні

Як українцям легально залишитися в Польщі після завершення тимчасового захисту

19:29, 5 січня 2026
Польща скасує тимчасовий захист для українців з 4 березня 2026 року.
Польща офіційно підтвердила, що тимчасовий захист для українців завершиться 4 березня 2026 року. Після цього правила проживання для власників статусу PESEL UKR поступово зрівняються з загальними вимогами для іноземців. Тому українцям варто заздалегідь обрати нову підставу для легального перебування, щоб уникнути проблем із документами. Про це повідомляє Visit Ukraine.

Що зміниться після березня 2026 року

Після завершення дії спецзакону українці зможуть залишатися в Польщі лише на загальних підставах, як і громадяни інших третіх країн.

Водночас польська влада вже готує окремі механізми легалізації саме для українців.

Основні варіанти легалізації

Тимчасове проживання (карта побуту)

  • Після 30 вересня 2025 року українці зможуть подати заяву на тимчасове проживання лише один раз.
  • Планується запровадження спеціальної карти CUKR, яка дозволятиме легально проживати в Польщі до 3 років.
  • Цей документ орієнтований саме на українців зі статусом UKR.

Довгостроковий резидент ЄС

Один із найнадійніших варіантів для тих, хто планує залишатися в Польщі надовго.

Потрібно:

  • Щонайменше 5 років легального проживання;
  • Стабільний дохід протягом мінімум 3 років;
  • Знання польської мови не нижче рівня B1.

Попит на цей статус серед українців стрімко зростає, що свідчить про його практичну привабливість.

Інші підстави для перебування

Також залишаються доступними стандартні механізми легалізації:

  • Працевлаштування або ведення бізнесу;
  • Навчання у польських вишах;
  • Возз’єднання сім’ї;
  • Гуманітарні підстави.

Кожен із варіантів має власні вимоги, але дозволяє зберегти безперервність легального проживання після завершення тимчасового захисту.

Що варто зробити вже зараз

Українцям у Польщі рекомендується не відкладати підготовку документів, оцінити власний стаж проживання, доходи та мовний рівень і заздалегідь обрати оптимальний статус.

Це значно зменшить ризики після 4 березня 2026 року.

