Как украинцам легально остаться в Польше после завершения временной защиты

Польша официально подтвердила, что временная защита для украинцев завершится 4 марта 2026 года. После этого правила проживания для обладателей статуса PESEL UKR постепенно сравняются с общими требованиями для иностранцев. Поэтому украинцам стоит заранее выбрать новое основание для легального пребывания, чтобы избежать проблем с документами. Об этом сообщает Visit Ukraine.

Что изменится после марта 2026 года

После завершения действия спецзакона украинцы смогут оставаться в Польше только на общих основаниях, как и граждане других третьих стран.

В то же время польские власти уже готовят отдельные механизмы легализации именно для украинцев.

Основные варианты легализации

Временное проживание (карта пребывания)

После 30 сентября 2025 года украинцы смогут подать заявление на временное проживание только один раз.

Планируется введение специальной карты CUKR, которая позволит легально проживать в Польше до 3 лет.

Этот документ ориентирован именно на украинцев со статусом UKR.

Долгосрочный резидент ЕС

Один из самых надежных вариантов для тех, кто планирует оставаться в Польше надолго.

Требуется:

Не менее 5 лет легального проживания;

Стабильный доход в течение минимум 3 лет;

Знание польского языка не ниже уровня B1.

Спрос на этот статус среди украинцев стремительно растет, что свидетельствует о его практической привлекательности.

Другие основания для пребывания

Также остаются доступными стандартные механизмы легализации:

Трудоустройство или ведение бизнеса;

Обучение в польских вузах;

Воссоединение семьи;

Гуманитарные основания.

Каждый из вариантов имеет свои требования, но позволяет сохранить непрерывность легального проживания после завершения временной защиты.

Что стоит сделать уже сейчас

Украинцам в Польше рекомендуется не откладывать подготовку документов, оценить свой стаж проживания, доходы и языковой уровень и заранее выбрать оптимальный статус.

Это значительно снизит риски после 4 марта 2026 года.

