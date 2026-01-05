Как украинцам легально остаться в Польше после завершения временной защиты
Польша официально подтвердила, что временная защита для украинцев завершится 4 марта 2026 года. После этого правила проживания для обладателей статуса PESEL UKR постепенно сравняются с общими требованиями для иностранцев. Поэтому украинцам стоит заранее выбрать новое основание для легального пребывания, чтобы избежать проблем с документами. Об этом сообщает Visit Ukraine.
Что изменится после марта 2026 года
После завершения действия спецзакона украинцы смогут оставаться в Польше только на общих основаниях, как и граждане других третьих стран.
В то же время польские власти уже готовят отдельные механизмы легализации именно для украинцев.
Основные варианты легализации
Временное проживание (карта пребывания)
- После 30 сентября 2025 года украинцы смогут подать заявление на временное проживание только один раз.
- Планируется введение специальной карты CUKR, которая позволит легально проживать в Польше до 3 лет.
- Этот документ ориентирован именно на украинцев со статусом UKR.
Долгосрочный резидент ЕС
Один из самых надежных вариантов для тех, кто планирует оставаться в Польше надолго.
Требуется:
- Не менее 5 лет легального проживания;
- Стабильный доход в течение минимум 3 лет;
- Знание польского языка не ниже уровня B1.
Спрос на этот статус среди украинцев стремительно растет, что свидетельствует о его практической привлекательности.
Другие основания для пребывания
Также остаются доступными стандартные механизмы легализации:
- Трудоустройство или ведение бизнеса;
- Обучение в польских вузах;
- Воссоединение семьи;
- Гуманитарные основания.
Каждый из вариантов имеет свои требования, но позволяет сохранить непрерывность легального проживания после завершения временной защиты.
Что стоит сделать уже сейчас
Украинцам в Польше рекомендуется не откладывать подготовку документов, оценить свой стаж проживания, доходы и языковой уровень и заранее выбрать оптимальный статус.
Это значительно снизит риски после 4 марта 2026 года.
