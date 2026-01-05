  1. В мире
  2. / В Украине

Как украинцам легально остаться в Польше после завершения временной защиты

19:29, 5 января 2026
Польша отменит временную защиту для украинцев с 4 марта 2026 года.
Как украинцам легально остаться в Польше после завершения временной защиты
Польша официально подтвердила, что временная защита для украинцев завершится 4 марта 2026 года. После этого правила проживания для обладателей статуса PESEL UKR постепенно сравняются с общими требованиями для иностранцев. Поэтому украинцам стоит заранее выбрать новое основание для легального пребывания, чтобы избежать проблем с документами. Об этом сообщает Visit Ukraine.

Что изменится после марта 2026 года

После завершения действия спецзакона украинцы смогут оставаться в Польше только на общих основаниях, как и граждане других третьих стран.

В то же время польские власти уже готовят отдельные механизмы легализации именно для украинцев.

Основные варианты легализации

Временное проживание (карта пребывания)

  • После 30 сентября 2025 года украинцы смогут подать заявление на временное проживание только один раз.
  • Планируется введение специальной карты CUKR, которая позволит легально проживать в Польше до 3 лет.
  • Этот документ ориентирован именно на украинцев со статусом UKR.

Долгосрочный резидент ЕС

Один из самых надежных вариантов для тех, кто планирует оставаться в Польше надолго.

Требуется:

  • Не менее 5 лет легального проживания;
  • Стабильный доход в течение минимум 3 лет;
  • Знание польского языка не ниже уровня B1.

Спрос на этот статус среди украинцев стремительно растет, что свидетельствует о его практической привлекательности.

Другие основания для пребывания

Также остаются доступными стандартные механизмы легализации:

  • Трудоустройство или ведение бизнеса;
  • Обучение в польских вузах;
  • Воссоединение семьи;
  • Гуманитарные основания.

Каждый из вариантов имеет свои требования, но позволяет сохранить непрерывность легального проживания после завершения временной защиты.

Что стоит сделать уже сейчас

Украинцам в Польше рекомендуется не откладывать подготовку документов, оценить свой стаж проживания, доходы и языковой уровень и заранее выбрать оптимальный статус.

Это значительно снизит риски после 4 марта 2026 года.

Польша Украина беженец

