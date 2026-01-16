  1. У світі

TikTok у Європі видалятиме акаунти дітей до 13 років — що відомо про нову систему перевірки

19:17, 16 січня 2026
Акаунти, які запідозрять у порушенні вікових правил, перевірятимуть модератори.
TikTok у найближчі тижні почне впроваджувати в Європі нову технологію визначення віку користувачів. Рішення покликане ефективніше виявляти та видаляти акаунти дітей до 13 років і відповісти на посилення вимог регуляторів щодо захисту даних і безпеки неповнолітніх. Про це повідомляє Reuters.

Технологія, про яку раніше не повідомляли публічно, стала результатом річного пілотного проєкту в Європі. Вона аналізує дані профілю, опубліковані відео та поведінкові сигнали, щоб спрогнозувати, чи може акаунт належати неповнолітній людині. Акаунти, які система вважає потенційно «дитячими», не блокуватимуть автоматично — їх перевірятимуть спеціально навчені модератори.

Запуск нової технології відбувається на тлі активної уваги європейських органів до того, як соціальні платформи перевіряють вік користувачів за умов суворих правил захисту персональних даних. Регулятори побоюються, що нинішні підходи або не працюють належним чином, або надмірно втручаються у приватність.

У різних країнах світу підхід до вікових обмежень уже стає жорсткішим. Австралія минулого року першою у світі запровадила заборону на користування соціальними мережами для дітей до 16 років. Європарламент просуває ідею вікових лімітів для соцмереж, а Данія виступає за заборону таких платформ для осіб молодших за 15 років. У Великій Британії під час пілотного проєкту TikTok було видалено тисячі додаткових акаунтів, що належали дітям до 13 років.

У компанії визнають, що універсального способу підтвердити вік людини без порушення приватності наразі не існує. Для оскарження блокувань TikTok використовуватиме оцінку віку за зображенням обличчя від провайдера Yoti, а також перевірки за банківською карткою та документами, виданими державними органами.

TikTok наголошує, що нову систему створили спеціально для Європи з урахуванням регіональних регуляторних вимог. Під час розробки компанія співпрацювала з Ireland's Data Protection Commission, яка є головним наглядовим органом ЄС з питань захисту даних для платформи.

Європейських користувачів повідомлятимуть про запуск нової технології у міру її впровадження.

діти TikTok соцмережі

Стрічка новин

Блоги
Публікації
