TikTok в Европе будет удалять аккаунты детей до 13 лет — что известно о новой системе проверки возраста

TikTok в ближайшие недели начнет внедрять в Европе новую технологию определения возраста пользователей. Решение призвано более эффективно выявлять и удалять аккаунты детей до 13 лет, а также ответить на усиление требований регуляторов в сфере защиты данных и безопасности несовершеннолетних. Об этом сообщает Reuters.

Технология, о которой ранее публично не сообщалось, стала результатом годичного пилотного проекта в Европе. Она анализирует данные профиля, опубликованные видео и поведенческие сигналы, чтобы спрогнозировать, может ли аккаунт принадлежать несовершеннолетнему человеку. Аккаунты, которые система считает потенциально «детскими», не будут блокироваться автоматически — их будут проверять специально обученные модераторы.

Запуск новой технологии происходит на фоне повышенного внимания европейских органов к тому, как социальные платформы проверяют возраст пользователей в условиях строгих правил защиты персональных данных. Регуляторы опасаются, что существующие подходы либо не работают должным образом, либо чрезмерно вмешиваются в частную жизнь.

В разных странах мира подход к возрастным ограничениям уже становится более жестким. Австралия в прошлом году первой в мире ввела запрет на использование социальных сетей для детей до 16 лет. Европарламент продвигает идею возрастных лимитов для соцсетей, а Дания выступает за запрет таких платформ для лиц младше 15 лет. В Великобритании в ходе пилотного проекта TikTok были удалены тысячи дополнительных аккаунтов, принадлежавших детям до 13 лет.

В компании признают, что универсального способа подтвердить возраст человека без нарушения приватности на данный момент не существует. Для обжалования блокировок TikTok будет использовать оценку возраста по изображению лица от провайдера Yoti, а также проверки с помощью банковской карты и документов, выданных государственными органами.

TikTok подчеркивает, что новую систему разработали специально для Европы с учетом региональных регуляторных требований. В ходе разработки компания сотрудничала с Ireland's Data Protection Commission, которая является главным надзорным органом ЕС по вопросам защиты данных для платформы.

Европейских пользователей будут уведомлять о запуске новой технологии по мере ее внедрения.

