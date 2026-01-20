Дональд Трамп «приєднав» Гренландію, Канаду і Венесуелу до США, фото
19:14, 20 січня 2026
Дональд Трамп опублікував зображення з «американськими» Гренландією, Канадою і Венесуелою.
Фото: truthsocial.com
У вівторок, 20 січня, президент США Дональд Трамп оприлюднив в соцмережі Truth Social зображення, на якому Гренландія, Канада і Венесуела зафарбовані прапором США.
На одному з зображень Трамп сидить за столом в Овальному кабінеті. Біля нього розташувались європейські лідери, а поруч встановлена карта із зафарбованими прапором США Гренландією, Канадою і Венесуелою.
На іншому зображенні Трамп з віцепрезидентом Джей Ді Венса і держсекретарем Марко Рубіо встановлює прапор США на Гренландії разом з табличкою, на якій острів названо «територію США з 2026 року».
