Дональд Трамп «присоединил» Гренландию, Канаду и Венесуэлу к США, фото

Дональд Трамп опубликовал изображение с «американскими» Гренландией, Канадой и Венесуэлой.

Фото: truthsocial.com

Во вторник, 20 января, президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social изображение, на котором Гренландия, Канада и Венесуэла закрашены флагом США.

На одном из изображений Трамп сидит за столом в Овальном кабинете. Рядом с ним расположены европейские лидеры, а неподалеку размещена карта с закрашенными флагом США Гренландией, Канадой и Венесуэлой.

На другом изображении Трамп вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио устанавливает флаг США на Гренландии рядом с табличкой, на которой остров назван «территорией США с 2026 года».

