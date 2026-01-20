На Тернопольщине трассу международного значения М-19 залило водой из отстойника

В течение нескольких часов жидкость интенсивно растекалась по полям и грунтовым дорогам, а затем вышла и на международную трассу М-19.

В Тернопольской области правоохранители расследуют факт загрязнения земель в результате прорыва отстойника. О происшествии на спецлинию полиции сообщил представитель Государственной экологической инспекции в Тернопольской области.

Во время обследования территории экологи зафиксировали прорыв карты отстойника, вследствие чего в почву вытекло вещество коричневого цвета с резким запахом — так называемая техническая вода. По предварительной информации, повреждение произошло в выходной день, поэтому работники предприятия обнаружили его с опозданием.

В течение нескольких часов жидкость интенсивно растекалась по полям и грунтовым дорогам, а затем вышла и на международную трассу М-19. Ориентировочная площадь загрязнения составляет около 4 тысяч квадратных метров.

Для оперативной ликвидации последствий утечки и недопущения образования гололеда на проезжей части правоохранители привлекли фермеров и дорожные службы. Загрязненный участок засыпали инертными материалами, а движение транспорта контролировала полиция.

К фиксации масштабов загрязнения привлекли специалистов Госгеокадастра, а также сотрудников управления стратегических расследований, которые провели аэросъемку местности с использованием беспилотников.

По факту происшествия следователи Теребовлянского отделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель). Окончательные размеры ущерба, нанесенного окружающей среде, должны установить экологи, обстоятельства инцидента выясняются.

