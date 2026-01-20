  1. В Україні

На Тернопільщині трасу міжнародного значення М-19 залило водою з відстійника

19:00, 20 січня 2026
Упродовж кількох годин рідина інтенсивно розтікалася полями та ґрунтовими дорогами, а згодом вийшла й на міжнародну трасу М-19.
На Тернопільщині трасу міжнародного значення М-19 залило водою з відстійника
На Тернопільщині правоохоронці розслідують факт забруднення земель унаслідок прориву відстійника. Про інцидент на спецлінію поліції повідомив представник Державної екологічної інспекції в Тернопільській області.

Під час обстеження території екологи зафіксували прорив карти відстійника, через який у ґрунт витекла речовина коричневого кольору з різким запахом — так звана технічна вода. За попередньою інформацією, пошкодження сталося у вихідний день, тому працівники підприємства виявили його із запізненням.

Упродовж кількох годин рідина інтенсивно розтікалася полями та ґрунтовими дорогами, а згодом вийшла й на міжнародну трасу М-19. Орієнтовна площа забруднення становить близько 4 тисяч квадратних метрів.

Для оперативної ліквідації наслідків витоку та недопущення утворення ожеледиці на проїжджій частині правоохоронці залучили фермерів і дорожні служби. Забруднену ділянку засипали інертними матеріалами, а рух транспорту контролювала поліція.

До фіксації масштабів забруднення долучилися фахівці Держгеокадастру, а також співробітники управління стратегічних розслідувань, які провели аерознімання місцевості з використанням безпілотників.

За фактом події слідчі Теребовлянського відділення поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 239 Кримінального кодексу України (забруднення або псування земель). Остаточні розміри завданих довкіллю збитків мають встановити екологи, обставини інциденту з’ясовуються.

 

поліція Тернопіль

