Залог как граница свободы: апелляционный суд в Тернополе определил баланс между риском и правом

Суд подчеркнул: денежное обеспечение должно быть гарантией надлежащего поведения, а не формальной альтернативой аресту.

Тернопольский апелляционный суд согласился с обоснованностью содержания под стражей в производстве по особо тяжкому преступлению в сфере оборота наркотических средств. При этом суд признал ошибочным подход первой инстанции относительно продления ареста без определения размера залога. Это решение свидетельствует о системном применении норм УПК Украины в сочетании с практикой ЕСПЧ: залог – не формальность, а самостоятельный процессуальный инструмент.

Подозрение как предпосылка меры пресечения

Коллегия судей Тернопольского апелляционного суда, исследовав дело №607/24568/25, рассмотрела в открытом заседании апелляционную жалобу на постановление следственного судьи Тернопольского городского районного суда Тернопольской области.

Сторона защиты настаивала на применении меры пресечения в виде домашнего ареста либо определении размера залога подозреваемому в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 307 УК Украины – пособничество в незаконном сбыте наркотических средств, их незаконное производство организованной группой и в особо крупных размерах. Свои доводы адвокат подкреплял двумя аргументами: в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие риски, указанные в ходатайстве следствия о продлении срока применения меры пресечения в виде содержания под стражей, а судом необоснованно не определён размер залога.

Анализируя материалы дела, апелляционный суд исходил из того, что ключевой предпосылкой любой меры пресечения, связанной с ограничением свободы, является наличие обоснованного подозрения. В данном деле подозрение было сообщено ещё в октябре 2025 года и касалось соучастия в незаконном обороте наркотических средств в особо крупных размерах. А это, согласно статье 12 УК Украины, относится к категории особо тяжких преступлений. Суд установил: представленные органом досудебного расследования материалы содержат совокупность фактов и сведений, достаточных для убеждения объективного наблюдателя в возможной причастности подозреваемого к инкриминируемым деяниям.

Апелляционная инстанция сослалась на устоявшуюся практику Европейского суда по правам человека: в частности на решения по делам «Мюррей против Соединённого Королевства», «Фокс, Кэмпбелл и Гартли против Соединённого Королевства», «Нечипорук и Йонкало против Украины», подчеркнув, что стадия досудебного расследования не требует доказательства вины вне разумного сомнения. По мнению суда, достаточным является наличие информации, которая объективно связывает лицо с возможным совершением преступления.

Также коллегия судей проанализировала риски, предусмотренные статьёй 177 УПК Украины. Суд первой инстанции признал доказанными риски уклонения от органов следствия и правосудия, незаконного влияния на свидетелей и возможности продолжения преступной деятельности. Апелляционный суд согласился с этим выводом, подчеркнув: досудебное расследование не завершено, в производстве фигурируют другие подозреваемые, а показания свидетелей ещё не получили процессуального закрепления в суде. В таких условиях потенциальная свобода передвижения и коммуникации создаёт реальную, а не абстрактную возможность влияния на ход производства.

При этом коллегия судей обратила внимание на существенный момент: УПК Украины не требует доказательства того, что подозреваемый обязательно совершит действия, составляющие риск. Достаточным является наличие обоснованной вероятности такого поведения в будущем. Таким образом, риск в уголовном процессе следует понимать как прогнозируемую категорию, оцениваемую с учётом возможности наступления определённых процессуальных последствий, а не как ретроспективную характеристику уже совершённых действий или событий.

Важным аргументом в пользу сохранения содержания под стражей стала также тяжесть возможного наказания. Ссылаясь на решения ЕСПЧ по делам «W против Швейцарии», «Клоот против Бельгии» и «Илийков против Болгарии», апелляционный суд подчеркнул, что суровость санкции может объективно повышать риск побега. Лицо, осознавая реальную перспективу длительного лишения свободы, имеет более сильные стимулы избежать правосудия, что должно учитываться при оценке целесообразности меры пресечения.

Цена гарантии – 908400 грн

Оценивая доводы защитника, апелляционный суд учёл фактические обстоятельства преступления, подчеркнув, что размер залога должен быть достаточным для гарантии выполнения обязанностей.

Определяющим аспектом постановления апелляционного суда стала оценка правомерности продления содержания под стражей без определения размера залога. Коллегия судей чётко разграничила вопрос целесообразности ареста и вопрос допустимости полного отказа от альтернативы в виде залога. Согласно части третьей статьи 183 УПК Украины, суд обязан определить размер залога при применении содержания под стражей, если нет прямо предусмотренных законом исключений. Часть четвёртая этой же статьи допускает не определять залог лишь в узком перечне случаев, в частности по особо тяжким преступлениям в сфере оборота наркотических средств.

Апелляционная инстанция обратила внимание на то, что даже при наличии формального основания для недопущения залога суд обязан привести мотивы: почему именно в конкретном случае залог не может обеспечить достижение цели меры пресечения. Суд первой инстанции ограничился общими ссылками на тяжесть преступления и риски, не проанализировав личность подозреваемого, его социальные связи, отсутствие судимостей, имущественное положение и другие индивидуализирующие факторы.

Акцентируя внимание на решении ЕСПЧ по делу «Мангурас против Испании», коллегия судей отметила: размер залога следует оценивать с учётом личности подсудимого, его имущественного положения, отношений с поручителями и уверенности в том, что перспектива утраты залога станет сдерживающим фактором от побега. Анализ положений уголовного процессуального закона, судебной практики и практики ЕСПЧ свидетельствует: залог должен быть достаточным для предотвращения нарушения обязанностей, но не настолько высоким, чтобы его невозможность фактически превращала содержание под стражей в безальтернативное.

Как видно из материалов производства, следственный судья Тернопольского городского районного суда Тернопольской области, принимая решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, не привёл в своём постановлении оснований и обстоятельств, которые делали бы невозможным одновременно с этим определение подозреваемому размера залога согласно п. 3 ч. 5 ст. 182 УПК Украины: от 80 до 300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (по состоянию на январь 2026 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 3028 грн).

Коллегия судей напомнила о правовой позиции ЕСПЧ относительно мотивирования судебных решений. В частности, в п. 33 решения ЕСПЧ от 11.04.2013 по делу «Веренцов против Украины» указано: согласно устоявшейся практике, отражающей принцип, связанный с надлежащим отправлением правосудия, в решениях судов должны адекватно указываться основания, на которых они базируются. Степень применения обязанности по приведению оснований зависит от характера решения и определяется с учётом обстоятельств дела.

«Следственный судья недостаточно обосновал своё решение о продлении подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога и не учёл все обстоятельства дела, личность подозреваемого и прочность его социальных связей», – констатировал Тернопольский апелляционный суд.

В своём решении коллегия судей учла тяжесть инкриминируемого преступления, фактические обстоятельства, роль подозреваемого, его имущественное и семейное положение, постоянное место жительства, прочные социальные связи, отсутствие предыдущих судимостей и отягчающих обстоятельств, а также доказанность рисков, предусмотренных статьёй 177 УПК Украины. С учётом серьёзности обвинения и тяжести возможного наказания апелляционный суд пришёл к выводу о необходимости определения залога в максимальном размере.

Отменяя постановление следственного судьи Тернопольского городского районного суда Тернопольской области, коллегия судей частично удовлетворила апелляцию и вынесла новое постановление: продлить срок содержания под стражей подозреваемого на 60 дней, определить залог в размере 300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 908400 грн. После внесения залога подозреваемый обязан являться к следователю, прокурору или суду по каждому требованию, а также не покидать населённый пункт, в котором он зарегистрирован и проживает, без соответствующего разрешения.

Следует отметить, что определение суммы залога требует такой же внимательности, как и решение вопроса о необходимости содержания под стражей. При этом необходимо учитывать риск уклонения от наказания, личные обстоятельства и тяжесть преступления. Размер залога должен определяться тем уровнем доверия, при котором перспектива его утраты будет достаточным сдерживающим средством для предотвращения препятствования установлению истины в уголовном производстве.

Автор: Валентин Коваль

