  1. У світі

Суд ЄС визнав: Італія незаконно обмежувала пенсійні доплати для працівників із закордонним стажем

10:00, 23 січня 2026
Європейські судді заявили, що робота за кордоном не може позбавляти права на мінімальну пенсію.
Суд Європейського Союзу постановив, що Італія порушила норми права ЄС, встановивши жорсткіші вимоги до страхового стажу для громадян, які частину трудової кар’єри працювали за кордоном. Такі правила ставили мобільних працівників у гірше становище порівняно з тими, хто працював лише в межах країни.

Йдеться про право на доплату до мінімальної пенсії з інвалідності. За законодавством ЄС, робота в іншій державі-члені або країні, з якою діють угоди про соціальне забезпечення, не може позбавляти людину соціальних гарантій. Страхові періоди, набуті за кордоном, мають зараховуватися так само, як і національні. Про це повідомляє Courthouse News.

У чому полягала проблема

У Італії діяла норма, за якою працівники з міжнародною трудовою біографією могли отримати доплату до мінімальної пенсії лише за умови щонайменше 10 років внесків, сплачених саме в Італії. Для тих, хто працював виключно всередині країни, вимоги були м’якшими.

Суд ЄС дійшов висновку, що така різниця фактично карає людей за використання права на вільне пересування та роботу за кордоном, що суперечить законодавству Європейського Союзу.

Історія справи

Позивачем у справі виступив громадянин Італії F.F., який у 1991–1994 роках сплачував соціальні внески у Швейцарія, а згодом повернувся до Італії, де працював у 2002–2012 роках. Його італійський стаж становив близько п’яти років, додатково були зараховані періоди безробіття.

Коли чоловік звернувся по пенсію з інвалідності, Національний інститут соціального забезпечення — INPS — визнав його право на виплату, але відмовив у доплаті до мінімального рівня, посилаючись на відсутність 10 років внесків саме в Італії.

Нижчі суди підтримали позицію INPS, однак Верховний суд Італії засумнівався у відповідності такої практики праву ЄС і звернувся за роз’ясненням до Суду Європейського Союзу.

Позиція Суду ЄС

Європейські судді наголосили: хоча держави-члени самостійно формують свої пенсійні системи, вони не мають права робити це так, щоб стримувати громадян від роботи за кордоном або позбавляти їх переваг, які вони зберегли б, залишившись удома.

Суд підкреслив, що координація систем соціального забезпечення в ЄС ґрунтується на принципі рівного ставлення: страховий стаж, набутий за кордоном, повинен враховуватися нарівні з національним.

Що далі

Суд ЄС не зобов’язав Італію автоматично виплатити доплату позивачу, але повернув справу на національний рівень. Італійські органи мають переглянути її з урахуванням рішення Суду ЄС. Вердикт є остаточним і обов’язковим до виконання.

суд ЄС Італія Євросоюз

