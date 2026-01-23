Суд ЕС признал: Италия незаконно ограничивала пенсионные доплаты для работников с зарубежным стажем

Европейские судьи заявили, что работа за границей не может лишать права на минимальную пенсию.

Суд Европейского Союза постановил, что Италия нарушила нормы права ЕС, установив более жесткие требования к страховому стажу для граждан, которые часть трудовой карьеры работали за границей. Такие правила ставили мобильных работников в худшее положение по сравнению с теми, кто работал только в пределах страны.

Речь идет о праве на доплату к минимальной пенсии по инвалидности. Согласно законодательству ЕС, работа в другом государстве-члене или стране, с которой действуют соглашения о социальном обеспечении, не может лишать человека социальных гарантий. Страховые периоды, приобретенные за границей, должны засчитываться так же, как и национальные. Об этом сообщает Courthouse News.

В чем заключалась проблема

В Италии действовала норма, согласно которой работники с международной трудовой биографией могли получить доплату к минимальной пенсии только при условии не менее 10 лет взносов, уплаченных именно в Италии. Для тех, кто работал исключительно внутри страны, требования были более мягкими.

Суд ЕС пришел к выводу, что такая разница фактически наказывает людей за использование права на свободное передвижение и работу за границей, что противоречит законодательству Европейского Союза.

История дела

Истцом по делу выступил гражданин Италии F.F., который в 1991–1994 годах уплачивал социальные взносы в Швейцарии, а затем вернулся в Италию, где работал в 2002–2012 годах. Его итальянский стаж составлял около пяти лет, дополнительно были засчитаны периоды безработицы.

Когда мужчина обратился за пенсией по инвалидности, Национальный институт социального обеспечения — INPS — признал его право на выплату, но отказал в доплате до минимального уровня, сославшись на отсутствие 10 лет взносов именно в Италии.

Нижестоящие суды поддержали позицию INPS, однако Верховный суд Италии усомнился в соответствии такой практики праву ЕС и обратился за разъяснением в Суд Европейского Союза.

Позиция Суда ЕС

Европейские судьи подчеркнули: хотя государства-члены самостоятельно формируют свои пенсионные системы, они не имеют права делать это таким образом, чтобы сдерживать граждан от работы за границей или лишать их преимуществ, которые они сохранили бы, оставшись дома.

Суд отметил, что координация систем социального обеспечения в ЕС основана на принципе равного отношения: страховой стаж, приобретенный за границей, должен учитываться наравне с национальным.

Что дальше

Суд ЕС не обязал Италию автоматически выплатить доплату истцу, но вернул дело на национальный уровень. Итальянские органы должны пересмотреть его с учетом решения Суда ЕС. Вердикт является окончательным и обязательным к исполнению.

