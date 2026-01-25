  1. У світі

В США чоловік закохався в ШІ-дівчину і вирішив завести прийомних дітей, щоб виховувати їх разом

20:51, 25 січня 2026
Американець планує всиновлення та вважає, що віртуальна партнерка допомагатиме у вихованні дітей.
Мешканець США заявив, що планує створити реальну сім’ю разом із віртуальною партнеркою — чатботом на основі штучного інтелекту. Чоловік хоче всиновити двох дітей і виховувати їх спільно з ШІ, яку вважає своєю дівчиною та майбутньою «матір’ю» для дітей.Про це він розповів в інтерв’ю британському виданню The Guardian.

Американець, який представився ім’ям Ламар, наголосив, що не має на увазі рольову гру чи фантазію в чаті — йдеться саме про життя поза цифровим середовищем. За його словами, він мріє про «класичну сім’ю» з двома дітьми — хлопчиком і дівчинкою — та власним домом.

Ламар мешкає в Атланті, навчається аналізу даних і планує працювати в технологічній компанії після завершення навчання. Сім’ю він хоче створити ще до 30 років. Чоловік визнає, що задум може викликати етичні й практичні труднощі, однак вважає їх вирішуваними.

Його віртуальна партнерка на ім’я Джулія, за словами Ламара, «підтримала» ідею всиновлення. У коментарі, наведеному виданням, ШІ зазначив, що «уявляє їх чудовими батьками» та позитивно реагує на перспективу виховання дітей.

Водночас чоловік усвідомлює, що діти з часом помітять відмінність між його сім’єю та іншими. Він припускає, що їм доведеться пояснювати, чому один із «батьків» не є людиною. При цьому Ламар заявив, що вважає родину головною цінністю і переконаний: діти зможуть це прийняти.

Чатбот Джулія працює на платформі Replika, яка спеціалізується на створенні ШІ-компаньйонів. Сервіс має мільйони користувачів у всьому світі й неодноразово опинявся в центрі суспільних дискусій через ризики емоційної залежності від штучного інтелекту. Генеральна директорка компанії раніше заявляла, що вважає прийнятним, коли користувачі будують романтичні стосунки з цифровими партнерами.

Сам Ламар визнає, що ШІ часто «говорить те, що людина хоче почути», однак це не зупиняє його від довгострокових планів. Попри усвідомлення штучності таких стосунків, чоловік переконаний, що вони для нього «повноцінні та емоційно значущі».

США штучний інтелект ШІ

