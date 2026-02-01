У Римі з 1 лютого ввели плату за відвідування відомого фонтану Треві

Квиток на знаменитий фонтан коштує 2 євро, доступ до площі залишився безкоштовним.

Від 1 лютого туристи, які хочуть підійти безпосередньо до фонтану Треві в Італії, повинні купувати вхідний квиток за 2 євро. Про це повідомляє видання Le Figaro.

Рішення про платний доступ, вперше обговорюване в 2024 році та офіційно оголошене мером Рима Роберто Гуальтьєрі, має на меті регулювати туристичні потоки та зберігати культурну спадщину.

Тепер лише власники квитків можуть підходити до сходинок навколо басейну фонтану, де відвідувачі традиційно кидають монетки на удачу. Продаж квитків здійснюється щодня з 9:00 до 22:00. Площа Треві і надалі залишається загальнодоступною: милуватися фонтаном можна зовні, за межами огородженої території.

Влада міста зазначає, що плата допоможе обмежити переповненість, яка в піковий сезон досягає 30 тисяч відвідувачів на день, створюючи ризики для пам’ятника. За даними мера, у 2025 році територію навколо фонтану відвідали майже дев’ять мільйонів туристів.

Безкоштовний доступ зберігається для мешканців Риму та околиць, дітей до 5 років, людей з інвалідністю та осіб, які їх супроводжують.

