В Риме с 1 февраля ввели плату за посещение известного фонтана Треви

Билет на знаменитый фонтан стоит 2 евро, доступ к площади остался бесплатным.

С 1 февраля туристы, которые хотят подойти непосредственно к фонтану Треви в Италии, должны покупать входной билет за 2 евро. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Решение о платном доступе, впервые обсуждавшееся в 2024 году и официально объявленное мэром Рима Роберто Гуальтьери, имеет целью регулировать туристические потоки и сохранять культурное наследие.

Теперь только владельцы билетов могут подходить к ступенькам вокруг бассейна фонтана, где посетители традиционно бросают монетки на удачу. Продажа билетов осуществляется ежедневно с 9:00 до 22:00. Площадь Треви по-прежнему остается общедоступной: любоваться фонтаном можно снаружи, за пределами огороженной территории.

Власти города отмечают, что плата поможет ограничить переполненность, которая в пиковый сезон достигает 30 тысяч посетителей в день, создавая риски для памятника. По данным мэра, в 2025 году территорию вокруг фонтана посетили почти девять миллионов туристов.

Бесплатный доступ сохраняется для жителей Рима и окрестностей, детей до 5 лет, людей с инвалидностью и лиц, их сопровождающих.

