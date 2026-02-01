  1. В мире

В Риме с 1 февраля ввели плату за посещение известного фонтана Треви

16:11, 1 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Билет на знаменитый фонтан стоит 2 евро, доступ к площади остался бесплатным.
В Риме с 1 февраля ввели плату за посещение известного фонтана Треви
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 февраля туристы, которые хотят подойти непосредственно к фонтану Треви в Италии, должны покупать входной билет за 2 евро. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Решение о платном доступе, впервые обсуждавшееся в 2024 году и официально объявленное мэром Рима Роберто Гуальтьери, имеет целью регулировать туристические потоки и сохранять культурное наследие.

Теперь только владельцы билетов могут подходить к ступенькам вокруг бассейна фонтана, где посетители традиционно бросают монетки на удачу. Продажа билетов осуществляется ежедневно с 9:00 до 22:00. Площадь Треви по-прежнему остается общедоступной: любоваться фонтаном можно снаружи, за пределами огороженной территории.

Власти города отмечают, что плата поможет ограничить переполненность, которая в пиковый сезон достигает 30 тысяч посетителей в день, создавая риски для памятника. По данным мэра, в 2025 году территорию вокруг фонтана посетили почти девять миллионов туристов.

Бесплатный доступ сохраняется для жителей Рима и окрестностей, детей до 5 лет, людей с инвалидностью и лиц, их сопровождающих.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Италия туризм

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Без судимости, но с возвращением на службу в Нацгвардию: суд во Львове рассмотрел дело о СЗЧ

Суд решил, что нормы военного времени допускают освобождение от наказания при условии продолжения службы.

Местные советы смогут работать при 50% состава: новый законопроект ВРУ

Новый законопроект «Об обеспечении полномочности местных советов» скрывает инструменты для устранения городских голов и создания военных администраций.

Прекращение гражданства РФ без консульства — правовая позиция Верховного Суда

Верховный Суд защитил право лица на украинский паспорт путем подачи декларации, признав разрыв дипломатических отношений с РФ причиной, не зависящей от лица.

Разговор адвоката с клиентом больше не будет предметом дисциплинарных производств: решение РАУ

Долгожданное решение РАУ разрушает многолетнюю практику «слива» материалов НСРД из уголовных дел в дисциплинарные производства.

Блокировка транзита и запрет возврата платежей – Рада инициирует новые полномочия для таможенных органов

Верховная Рада готовит новые правила игры для подсанкционного бизнеса – таможня получит право отказывать в принятии деклараций и оформлении товаров.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]