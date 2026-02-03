OpenAI випустила новий застосунок Codex для macOS для управління ШІ-агентами програмування

Codex дозволяє керувати кількома агентами GPT-5.2-Codex одночасно та отримав тимчасовий безплатний доступ.

Фото: ZDNET

OpenAI представила окремий застосунок Codex для macOS, який працює як центр керування для ШІ-агентів програмування на базі моделі GPT-5.2-Codex. Компанія також тимчасово відкрила доступ до Codex для користувачів безплатних планів.

На відміну від стандартного клієнта ChatGPT, Codex тепер функціонує як середовище для управління кількома агентами одночасно — від проєктування до підтримки та оновлень. Раніше Codex використовувався для одного агента або як розширення для IDE.

За словами CEO OpenAI Сема Альтмана, модель GPT-5.2 досягла рівня практичної корисності, при якому традиційний інтерфейс став обмеженням. Новий застосунок спрощує роботу з довготривалими завданнями та складними проєктами.

Серед ключових можливостей Codex:

паралельне виконання кількох задач агентами;

система «skills» для повторюваних сценаріїв, наприклад аналіз логів або виправлення тестів;

режим Plan Mode з read-only перевіркою коду;

підтримка різних «персональностей» агентів;

збереження контексту між IDE, терміналом і застосунком.

Codex уже має розширення для IDE JetBrains. Застосунок наразі доступний лише для macOS, проте Windows-версія може з’явитися пізніше.

Система безпеки передбачає sandbox-доступ до обраних директорій, контроль мережевих дозволів та гнучкі рівні погодження: Untrusted, On failure, On request та Never.

За даними OpenAI, протягом останнього місяця Codex використали понад 1 млн розробників, а загальне використання моделі зросло більш ніж у 20 разів із серпня 2025 року. Серед корпоративних клієнтів — Cisco, Ramp, Virgin Atlantic, Vanta, Duolingo та Gap.

Codex доступний у плані ChatGPT Plus за $20 на місяць та у плані Pro за $200 з розширеними ресурсами. OpenAI також розглядає тарифні рівні з підвищеною швидкістю обчислень для бізнес-користувачів.

