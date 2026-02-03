  1. В мире

OpenAI выпустила новое приложение Codex для macOS для управления ИИ-агентами программирования

15:24, 3 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Codex позволяет управлять несколькими агентами GPT-5.2-Codex одновременно и получил временный бесплатный доступ.
OpenAI выпустила новое приложение Codex для macOS для управления ИИ-агентами программирования
Фото: ZDNET
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

OpenAI представила отдельное приложение Codex для macOS, которое работает как центр управления для ИИ-агентов программирования на базе модели GPT-5.2-Codex. Компания также временно открыла доступ к Codex для пользователей бесплатных тарифных планов.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

В отличие от стандартного клиента ChatGPT, Codex теперь функционирует как среда для управления несколькими агентами одновременно — от проектирования до поддержки и обновлений. Ранее Codex использовался для одного агента или как расширение для IDE.

По словам CEO OpenAI Сэма Альтмана, модель GPT-5.2 достигла уровня практической полезности, при котором традиционный интерфейс стал ограничением. Новое приложение упрощает работу с длительными задачами и сложными проектами.

Среди ключевых возможностей Codex:

  • параллельное выполнение нескольких задач агентами;
  • система «skills» для повторяющихся сценариев, например анализ логов или исправление тестов;
  • режим Plan Mode с read-only проверкой кода;
  • поддержка различных «личностей» агентов;
  • сохранение контекста между IDE, терминалом и приложением.

Codex уже имеет расширение для IDE JetBrains. Приложение пока доступно только для macOS, однако Windows-версия может появиться позже.

Система безопасности предусматривает sandbox-доступ к выбранным каталогам, контроль сетевых разрешений и гибкие уровни согласования: Untrusted, On failure, On request и Never.

По данным OpenAI, за последний месяц Codex использовали более 1 млн разработчиков, а общее использование модели выросло более чем в 20 раз с августа 2025 года. Среди корпоративных клиентов — Cisco, Ramp, Virgin Atlantic, Vanta, Duolingo и Gap.

Codex доступен в плане ChatGPT Plus за $20 в месяц и в плане Pro за $200 с расширенными ресурсами. OpenAI также рассматривает тарифные уровни с повышенной скоростью вычислений для бизнес-пользователей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

OpenAI технологии ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин определил особый порядок закупки критического енергооборудования до конца 2026 года

Лимит на увеличение цены единицы товара и новый механизм покупки генераторов без открытых торгов: новые правила публичных закупок.

Верховный Суд поставил под сомнение доказанность умысла по делу о ношении кастета

Суд кассационной инстанции признал необоснованным приговор по делу о ношении кастета, приобретённого как сувенир, и направил дело на новое рассмотрение.

Польский государственный банк официально выходит в Украину: Рада снова рассматривает ратификацию соглашения

Польский Bank Gospodarstwa Krajowego может официально получить право на деятельность в Украине.

Апгрейд судебной практики: новые правила для владельцев укрытий, уклонистов и чиновников

Верховный Суд инициировал пересмотр ключевых правовых позиций, касающихся ответственности чиновников, права на религиозный отказ от мобилизации и возможности владения защитными сооружениями.

10 лет без права управления: суд во Львове приравнял отказ водителя от осмотра к состоянию опьянения

Суд установил строгую ответственность за повторное нарушение и игнорирование требований полиции.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]