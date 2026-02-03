OpenAI выпустила новое приложение Codex для macOS для управления ИИ-агентами программирования

Codex позволяет управлять несколькими агентами GPT-5.2-Codex одновременно и получил временный бесплатный доступ.

OpenAI представила отдельное приложение Codex для macOS, которое работает как центр управления для ИИ-агентов программирования на базе модели GPT-5.2-Codex. Компания также временно открыла доступ к Codex для пользователей бесплатных тарифных планов.

В отличие от стандартного клиента ChatGPT, Codex теперь функционирует как среда для управления несколькими агентами одновременно — от проектирования до поддержки и обновлений. Ранее Codex использовался для одного агента или как расширение для IDE.

По словам CEO OpenAI Сэма Альтмана, модель GPT-5.2 достигла уровня практической полезности, при котором традиционный интерфейс стал ограничением. Новое приложение упрощает работу с длительными задачами и сложными проектами.

Среди ключевых возможностей Codex:

параллельное выполнение нескольких задач агентами;

система «skills» для повторяющихся сценариев, например анализ логов или исправление тестов;

режим Plan Mode с read-only проверкой кода;

поддержка различных «личностей» агентов;

сохранение контекста между IDE, терминалом и приложением.

Codex уже имеет расширение для IDE JetBrains. Приложение пока доступно только для macOS, однако Windows-версия может появиться позже.

Система безопасности предусматривает sandbox-доступ к выбранным каталогам, контроль сетевых разрешений и гибкие уровни согласования: Untrusted, On failure, On request и Never.

По данным OpenAI, за последний месяц Codex использовали более 1 млн разработчиков, а общее использование модели выросло более чем в 20 раз с августа 2025 года. Среди корпоративных клиентов — Cisco, Ramp, Virgin Atlantic, Vanta, Duolingo и Gap.

Codex доступен в плане ChatGPT Plus за $20 в месяц и в плане Pro за $200 с расширенными ресурсами. OpenAI также рассматривает тарифные уровни с повышенной скоростью вычислений для бизнес-пользователей.

