  1. У світі

Сербські судді та прокурори оголосили страйк через обмеження незалежності судів

14:50, 4 лютого 2026
Судді і прокурори протестують проти законів, які, на їхню думку, підривають автономію судів.
Протестувальники залазять на трактори в центрі Белграда, 15 березня 2025 року, фото: Getty Images
У Сербії судді та прокурори розпочали страйк на знак протесту проти ухвалення законів, які, на їхню думку, підривають незалежність судової влади. Як повідомляє Euractiv, страйк відбувся на тлі посилення тиску на тривалі студентські протести, які вже понад рік вимагають відповідальності судової влади за трагедію, які сталася в місті Новий Сад.

У понеділок працівники судової системи припинили роботу в низці міст, зокрема в Белграді. Причиною стало ухвалення законодавчих змін без громадського обговорення та консультацій із Вищою судовою радою — незалежним органом, покликаним захищати автономію судів.

Закони, підписані президентом Сербії Александром Вучичем  30 січня, розширюють повноваження голів судів щодо суддів і водночас скасовують низку гарантій, які забезпечували автономію прокуратури. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос назвала ці зміни «серйозним кроком назад на європейському шляху Сербії».

Політична напруга в країні триває з 2024 року, коли в місті Новий Сад внаслідок обвалу бетонного навісу на нещодавно відремонтованому вокзалі загинули 16 осіб. Після трагедії по всій Сербії спалахнули масові протести, ключову роль у яких відіграли студенти. Вони вимагали прозорого розслідування та притягнення винних до відповідальності.

Згодом, не побачивши результатів розслідування, протестувальники закликали до дострокових парламентських виборів. За словами ректора Белградського університету Владана Джокіча, саме цей крок призвів до посилення репресій проти студентського руху. Він зазначив, що останніми місяцями багатьох студентів затримали або помістили під домашній арешт, а протести супроводжувалися поліцейським насильством і кампаніями дискредитації в підконтрольних владі медіа.

У січні спецпідрозділ поліції увірвався до Університету Нового Саду для виселення студентів, які протестували проти звільнення викладачки Єлени Клеут. Вона заявила, що її звільнення має політичні мотиви, оскільки вона публічно підтримувала студентів.

Попри тиск, студентський рух продовжує діяти. Зокрема, у Новому Пазарі студентам вдалося домогтися поновлення понад 200 відрахованих студентів і 30 викладачів. Тим часом, як пишуть у ЗМІ, президент Вучич публічно заявляє про вплив «іноземних агентів», водночас не називаючи конкретних дат можливих дострокових виборів, хоча формально не відкидає таку можливість.

