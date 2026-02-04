  1. В мире

Сербские судьи и прокуроры объявили забастовку из-за ограничения независимости судов

14:50, 4 февраля 2026
Судьи и прокуроры протестуют против законов, которые, по их мнению, подрывают автономию судов.
Протестующие забираются на тракторы в центре Белграда, 15 марта 2025 года, фото: Getty Images
В Сербии судьи и прокуроры начали забастовку в знак протеста против принятия законов, которые, по их мнению, подрывают независимость судебной власти. Как сообщает Euractiv, забастовка прошла на фоне усиления давления на длительные студенческие протесты, которые уже более года требуют ответственности судебной власти за трагедию, произошедшую в городе Новый Сад.

В понедельник работники судебной системы прекратили работу в ряде городов, в частности в Белграде. Причиной стало принятие законодательных изменений без общественного обсуждения и консультаций с Высшим судебным советом — независимым органом, призванным защищать автономию судов.

Законы, подписанные президентом Сербии Александром Вучичем 30 января, расширяют полномочия председателей судов в отношении судей и одновременно отменяют ряд гарантий, которые обеспечивали автономию прокуратуры. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала эти изменения «серьезным шагом назад на европейском пути Сербии».

Политическая напряженность в стране продолжается с 2024 года, когда в городе Новый Сад в результате обрушения бетонного навеса на недавно отремонтированном вокзале погибли 16 человек. После трагедии по всей Сербии вспыхнули массовые протесты, ключевую роль в которых сыграли студенты. Они требовали прозрачного расследования и привлечения виновных к ответственности.

Впоследствии, не увидев результатов расследования, протестующие призвали к досрочным парламентским выборам. По словам ректора Белградского университета Владана Джокича, именно этот шаг привел к усилению репрессий против студенческого движения. Он отметил, что в последние месяцы многих студентов задержали или поместили под домашний арест, а протесты сопровождались полицейским насилием и кампаниями дискредитации в подконтрольных власти медиа.

В январе спецподразделение полиции ворвалось в Университет Нового Сада для выселения студентов, которые протестовали против увольнения преподавательницы Елены Клеут. Она заявила, что ее увольнение имеет политические мотивы, поскольку она публично поддерживала студентов.

Несмотря на давление, студенческое движение продолжает действовать. В частности, в Новом Пазаре студентам удалось добиться восстановления более 200 отчисленных студентов и 30 преподавателей. В то же время, как пишут СМИ, президент Вучич публично заявляет о влиянии «иностранных агентов», при этом не называя конкретных дат возможных досрочных выборов, хотя формально не исключает такую возможность.

судья закон прокурор Сербия

