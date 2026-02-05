В Абу-Дабі стартував другий день переговорів України, США та РФ — Рустем Умєров

Сторони продовжують тристоронні консультації, роботу в групах та подальшу синхронізацію позицій.

В столиці Об’єднаних Арабських Еміратів, Абу-Дабі, 5 лютого розпочався другий день тристоронніх перемовин за участю України, США та Росії. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

«Працюємо у тих самих форматах, що й учора: тристоронні консультації, робота в групах та подальша синхронізація позицій. Підсумки – згодом», — зазначив Умєров, який очолює переговорну команду України.

Як повідомлялося, 4 лютого пройшов перший день тристоронніх перемовин за участі української, американської та російської сторін. Обговорення тривали приблизно пʼять годин.

Разом з Умєровим українська делегація працювала у складі Кирила Буданова, Давида Арахамії, Сергія Кислиці, Андрія Гнатова, Вадима Скібіцького та Олександра Бевза.

З американського боку участь у консультаціях взяли Стів Віткофф, Джаред Кушнер і Джош Груенбаум, а також Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич.

Російська сторона була представлена на високому військовому рівні.

