У Нідерландах затримали 15 осіб за пропаганду тероризму в TikTok

Слідство встановило, що через TikTok у Нідерландах тривалий час поширювався контент із пропагандою тероризму.

У Нідерландах правоохоронці затримали 15 осіб, яких підозрюють у підбурюванні до терористичних актів через соціальну мережу TikTok. Про це повідомляє прокуратура Нідерландів.

Спецоперація з виявлення підозрюваних тривала з серпня 2025 року. Саме тоді поліція Гааги зафіксувала TikTok-акаунт, який систематично поширював пропаганду терористичної організації «Ісламська держава» з субтитрами нідерландською мовою.

У публікаціях містилися заклики приєднуватися до бойових дій та матеріали, що прославляли так зване мучеництво. Окремі відео набрали понад 100 тисяч переглядів. Крім того, за діяльністю цього акаунту стежили інші профілі, які брали участь у редагуванні, поширенні та популяризації забороненого контенту.

Адміністраторів облікового запису затримали в різних регіонах Нідерландів. Їм інкримінують підбурювання до вчинення терористичних злочинів, поширення пропаганди «Ісламської держави» та участь у терористичній організації. Четверо з підозрюваних є неповнолітніми.

