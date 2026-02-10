В Нидерландах задержали 15 человек за пропаганду терроризма в TikTok

Следствие установило, что через TikTok в Нидерландах продолжительное время распространялся контент с пропагандой терроризма.

В Нидерландах правоохранители задержали 15 человек, подозреваемых в подстрекательстве к террористическим актам из-за социальной сети TikTok. Об этом сообщает прокуратура Нидерландов.

Спецоперация по выявлению подозреваемых продолжалась с августа 2025 года. Именно тогда полиция Гааги зафиксировала TikTok-аккаунт, систематически распространявший пропаганду террористической организации «Исламское государство» с субтитрами на нидерландском языке.

В публикациях содержались призывы присоединяться к боевым действиям и материалы, прославлявшие так называемое мученичество. Отдельные видео набрали более 100 тысяч просмотров. Кроме того, за деятельностью этого аккаунта следили другие профили, участвовавшие в редактировании, распространении и популяризации запрещенного контента.

Администраторов аккаунта задержали в разных регионах Нидерландов. Им инкриминируют подстрекательство к совершению террористических преступлений, распространение пропаганды «Исламского государства» и участие в террористической организации. Четверо из подозреваемых несовершеннолетние.

