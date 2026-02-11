Норвегія не виключає вторгнення Росії через ядерний арсенал

Головнокомандувач ЗС Норвегії заявив про можливі сценарії захоплення територій Росією на півночі.

Головнокомандувач Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен заявив, що країна не виключає можливості майбутнього вторгнення Росії. За його словами, Москва може спробувати захистити свій ядерний арсенал, розташований на Кольському півострові поблизу норвезького кордону. Про це пише The Guardian.

«Ми не виключаємо захоплення території Росією як частину їхнього плану захисту власного ядерного потенціалу, який є єдиним, що у них залишилося і що насправді загрожує США», — зазначив Крістофферсен.

На Кольському півострові розташовані атомні підводні човни, наземні ракети та літаки, здатні нести ядерну зброю, що робить регіон критично важливим у разі конфлікту з НАТО.

Крістофферсен наголосив, що Норвегія пам’ятає про загрозу традиційного вторгнення, проте нинішня російська тактика є більш гібридною. Країна підтримує контакт із Росією щодо пошуково-рятувальних операцій у Баренцевому морі та регулярно проводить зустрічі між військовими на кордоні.

Він також запропонував створити військову гарячу лінію між столицями для уникнення ескалації через непорозуміння.

Щодо Шпіцбергена, де розташоване російське поселення, Крістофферсен підтвердив, що Норвегія не планує мілітаризувати територію, а Росія дотримується положень договору 1920 року.

Генерал додав, що дії Росії на крайній півночі менш агресивні, ніж у Балтійському морі, і порушення повітряного простору здебільшого пов’язані з технічними факторами, а не навмисною ескалацією.

Крістофферсен підкреслив, що окупація території завжди пов’язана з високими витратами та ризиками, навіть якщо початково здається легкою. «Окупувати спочатку часто дуже легко, але продовжувати окупацію дуже й дуже важко. І я думаю, що всі експансіоністські держави це пережили», — наголосив він.

