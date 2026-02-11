Норвегия не исключает вторжения России из-за ядерного арсенала

Главнокомандующий ВС Норвегии заявил о возможных сценариях захвата территорий Россией на севере.

Главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен заявил, что страна не исключает возможности будущего вторжения России. По его словам, Москва может попытаться защитить свой ядерный арсенал, расположенный на Кольском полуострове вблизи норвежской границы. Об этом пишет The Guardian.

«Мы не исключаем захват территории Россией как часть их плана защиты собственного ядерного потенциала, который является единственным, что у них осталось и что на самом деле угрожает США», — отметил Кристофферсен.

На Кольском полуострове расположены атомные подводные лодки, наземные ракеты и самолеты, способные нести ядерное оружие, что делает регион критически важным в случае конфликта с НАТО.

Кристофферсен подчеркнул, что Норвегия помнит об угрозе традиционного вторжения, однако нынешняя российская тактика является более гибридной. Страна поддерживает контакт с Россией по поисково-спасательным операциям в Баренцевом море и регулярно проводит встречи между военными на границе.

Он также предложил создать военную горячую линию между столицами для предотвращения эскалации из-за недоразумений.

Что касается Шпицбергена, где расположено российское поселение, Кристофферсен подтвердил, что Норвегия не планирует милитаризировать территорию, а Россия соблюдает положения договора 1920 года.

Генерал добавил, что действия России на крайнем севере менее агрессивны, чем в Балтийском море, и нарушения воздушного пространства в основном связаны с техническими факторами, а не с преднамеренной эскалацией.

Кристофферсен подчеркнул, что оккупация территории всегда связана с высокими затратами и рисками, даже если изначально кажется легкой. «Оккупировать сначала часто очень легко, но продолжать оккупацию очень и очень трудно. И я думаю, что все экспансионистские государства это пережили», — подчеркнул он.

