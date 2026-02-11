У школі на півдні Таїланду сталася стрілянина – нападника затримали, жертв серед учнів немає

Всі заручники звільнені, проте є двоє поранених – студент та вчитель.

Фото ілюстративне

У провінції Сонгкхла на півдні Таїланду озброєний чоловік відкрив вогонь у школі, повідомляє DW. Інцидент стався в навчальному закладі Патонгпратанкіріват у місті Хат'яй, повідомляє DW.

Заступник начальника поліції Вічіан Собун підтвердив агентству Reuters, що стрілка затримали, а всіх заручників, серед яких були учні та вчителі, звільнили.

За даними поліції, у результаті інциденту поранення отримали студент та вчитель. Інші джерела зазначають, що підозрюваний також зазнав травм під час затримання правоохоронцями. Влада провінції повідомила, що жертв немає, хоча після входу чоловіка до школи пролунало близько двох-трьох пострілів.

Насильство із застосуванням зброї в Таїланді не є рідкістю. У 2022 році колишній поліцейський у дитячому садку на сході країни вбив 36 людей, серед яких 22 дитини.

