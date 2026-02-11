В школе на юге Таиланда произошла стрельба – нападавшего задержали, жертв среди учеников нет

Все заложники освобождены, однако есть двое раненых – студент и учитель.

В провинции Сонгкхла на юге Таиланда вооруженный мужчина открыл огонь в школе, сообщает DW. Инцидент произошел в учебном заведении Патонгпратанкириват в городе Хатъяй, сообщает DW.

Заместитель начальника полиции Вичиан Собун подтвердил агентству Reuters, что стрелок задержан, а все заложники, среди которых были ученики и учителя, освобождены.

По данным полиции, в результате инцидента ранения получили студент и учитель. Другие источники отмечают, что подозреваемый также получил травмы во время задержания правоохранителями. Власти провинции сообщили, что жертв нет, хотя после входа мужчины в школу прозвучало около двух-трех выстрелов.

Насилие с применением оружия в Таиланде не является редкостью. В 2022 году бывший полицейский в детском саду на востоке страны убил 36 человек, среди которых 22 ребенка.

