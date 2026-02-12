Стрілянина в канадській школі – 18-річна дівчина перед нападом вбила матір та брата

Поліція встановила особу 18-річної жінки як підозрюваної у масовій стрілянині в школі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Канаді жінка відкрила вогонь у школі, а потім застрелилася. Підозрюваною у смертельній стрілянині стала 18-річна Джессі ван Рутселаар. За даними поліції, перед нападом у школі вона вбила власну матір, 39 років, та 11-річного зведеного брата у їхньому домі. Про це повідомляє Reuters.

Після цього дівчина влаштувала стрілянину в школі, де раніше навчалася. Поліцейські прибули на місце події всього через дві хвилини після виклику, але зіткнулися з активним вогнем, у тому числі пострілами в їхній бік. Джессі ван Рутселаар була знайдена мертвою від, ймовірно, самозавданого поранення.

Десятки людей отримали поранення, двоє з них перебувають у тяжкому стані в лікарні. Серед них — 12-річна дівчинка Майя, яка боролася за життя після вогнепальних поранень голови та шиї, повідомила її мати у соцмережах.

За словами заступника комісара поліції Двейна Макдональда, ван Рутселаар народилася хлопчиком, але шість років тому почала ідентифікувати себе як жінка. Раніше її неодноразово затримували для обстеження відповідно до Закону провінції про психічне здоров’я.

Підозрювана покинула школу чотири роки тому, але мала раніше там навчатися.

Поліція наголосила, що на місці події працювали максимально швидко та професійно, намагаючись мінімізувати жертви серед учнів та персоналу. Розслідування триває, поліція встановлює всі обставини трагедії.

