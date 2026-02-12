Стрельба в канадской школе – 18-летняя девушка перед нападением убила мать и брата

Полиция установила личность 18-летней женщины как подозреваемой в массовой стрельбе в школе.

Фото: Reuters

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Канаде женщина открыла огонь в школе, а затем застрелилась. Подозреваемой в смертельной стрельбе стала 18-летняя Джесси ван Рутселаар. По данным полиции, перед нападением в школе она убила свою мать, 39 лет, и 11-летнего сводного брата в их доме. Об этом сообщает Reuters.

После этого девушка устроила стрельбу в школе, где ранее училась. Полицейские прибыли на место происшествия всего через две минуты после вызова, но столкнулись с активным огнем, в том числе выстрелами в их сторону. Джесси ван Рутселаар была найдена мертвой от, вероятно, самонанесенного ранения.

Десятки людей получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии в больнице. Среди них — 12-летняя девочка Майя, которая боролась за жизнь после огнестрельных ранений головы и шеи, сообщила ее мать в соцсетях.

По словам заместителя комиссара полиции Двейна Макдональда, ван Рутселаар родилась мальчиком, но шесть лет назад начала идентифицировать себя как женщина. Ранее ее неоднократно задерживали для обследования в соответствии с Законом провинции о психическом здоровье.

Подозреваемая покинула школу четыре года назад, но ранее там училась.

Полиция подчеркнула, что на месте происшествия работала максимально быстро и профессионально, стараясь минимизировать жертвы среди учеников и персонала. Расследование продолжается, полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

