У США Верховний суд Індіани пропонує суддям першої інстанції використовувати у роботі ШІ

Верховний суд штату Індіана намагається допомогти суддям орієнтуватися у використанні штучного інтелекту (AI) та генеративного штучного інтелекту (GenAI) у судовій системі. Минулої осені суд оприлюднив через свій Комітет з управління ШІ ресурси для місцевих судів з метою розробки політик щодо використання ШІ, пише Indianacapitalchronicle.

Голова комітету та директор з електронного подання документів і інновацій в Офісі судових технологій Індіани Джанель О’Меллі зазначила, що зростання використання ШІ у правовій системі по всій країні зумовило необхідність чітких рекомендацій.

«Коли судді замислюються над використанням ШІ, вони повинні зосередитися на дотриманні етичних правил, яких мають дотримуватися в усьому, що роблять, — сказала О’Меллі. — І це особливо важливо, коли йдеться про роботу з чутливими або конфіденційними судовими даними».

Підготовлені для судів першої інстанції матеріали — довідкова картка для суддів (bench card), контрольний список, модельні політики та посібник для вибору програмного забезпечення — передбачають базовий, середній та просунутий рівні впровадження ШІ. Інноваційний комітет суду планує також надати рекомендації щодо інструментів ШІ та детальніше пояснити, як судді можуть інтегрувати відповідне програмне забезпечення у свої робочі процеси.

Суддя окружного суду округу Гамільтон Ендрю Р. Блох, один із трьох суддів першої інстанції у складі Комітету з управління ШІ, вважає, що штучний інтелект має величезний потенціал, однак судді спершу повинні мати належну базу знань для розуміння можливостей цієї технології.

«Він не замінює виконання роботи. Не замінює вдосконалення професійної майстерності. Це не кінцевий результат. Це інструмент, який допомагає його досягти. Зрештою, я все одно несу відповідальність за кінцевий результат», — наголосив суддя.

