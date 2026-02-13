  1. В мире

В США Верховный суд Индианы предлагает судьям первой инстанции использовать в работе ИИ

22:54, 13 февраля 2026
Судьи смогут интегрировать соответствующее программное обеспечение в свои рабочие процессы.
Фото: x.com/reallegalwiki
Верховный суд штата Индиана пытается помочь судьям ориентироваться в использовании искусственного интеллекта (AI) и генеративного искусственного интеллекта (GenAI) в судебной системе. Прошлой осенью суд обнародовал через свой Комитет по управлению ИИ ресурсы для местных судов с целью разработки политик по использованию ИИ, пишет Indianacapitalchronicle.

Председатель комитета и директор по электронному поданию документов и инновациям в Офисе судебных технологий Индианы Джанель О’Мелли отметила, что рост использования ИИ в правовой системе по всей стране обусловил необходимость четких рекомендаций.

«Когда судьи задумываются об использовании ИИ, они должны сосредоточиться на соблюдении этических правил, которых обязаны придерживаться во всем, что делают, — сказала О’Мелли. — И это особенно важно, когда речь идет о работе с чувствительными или конфиденциальными судебными данными».

Подготовленные для судов первой инстанции материалы — справочная карточка для судей (bench card), контрольный список, модельные политики и руководство по выбору программного обеспечения — предусматривают базовый, средний и продвинутый уровни внедрения ИИ.

Инновационный комитет суда планирует также предоставить рекомендации по инструментам ИИ и подробнее объяснить, как судьи могут интегрировать соответствующее программное обеспечение в свои рабочие процессы.

Судья окружного суда округа Гамильтон Эндрю Р. Блох, один из трех судей первой инстанции в составе Комитета по управлению ИИ, считает, что искусственный интеллект имеет огромный потенциал, однако судьи сначала должны иметь надлежащую базу знаний для понимания возможностей этой технологии.

«Он не заменяет выполнение работы. Не заменяет совершенствование профессионального мастерства. Это не конечный результат. Это инструмент, который помогает его достичь. В конечном итоге я все равно несу ответственность за конечный результат», — подчеркнул судья.

