Польща звільнила від кримінальної відповідальності добровольців, які воюють за Україну

Закон надає амністію полякам, які брали участь у війні проти Росії на боці України.

Сейм Республіки Польща майже одноголосно ухвалив закон, що звільняє від кримінальної відповідальності польських громадян, які воюють на боці України, повідомляє Polskie Radio 24. За документ проголосували 406 депутатів, 19 утрималися, четверо виступили проти, серед них члени «Конфедерації польської корони» та один депутат від «Права і справедливості».

Закон передбачає амністію для осіб, які брали участь у бойових діях на боці України, а також для тих, хто вже був засуджений за участь у службі в іноземній армії чи вербуванні до Збройних сил України громадян Польщі або іноземців на території країни.

До ухвалення закону подібні дії каралися тюремним ув’язненням від трьох місяців до п’яти років. Амністія поширюється на період від 6 квітня 2014 року.

