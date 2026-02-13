Польша освободила от уголовной ответственности добровольцев, воюющих за Украину

Закон предоставляет амнистию полякам, участвовавшим в войне против России на стороне Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сейм Республики Польша почти единогласно принял закон, освобождающий от уголовной ответственности польских граждан, воюющих на стороне Украины, сообщает Polskie Radio 24. За документ проголосовали 406 депутатов, 19 воздержались, четверо выступили против, среди них члены «Конфедерации польской короны» и один депутат от «Права и справедливости».

Закон предусматривает амнистию для лиц, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины, а также для тех, кто уже был осужден за участие в службе в иностранной армии или вербовку в Вооруженные силы Украины граждан Польши или иностранцев на территории страны.

До принятия закона подобные действия наказывались тюремным заключением от трех месяцев до пяти лет. Амнистия распространяется на период с 6 апреля 2014 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.