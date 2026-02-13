Я вірю, що Україна виграє війну, — президент Фінляндії Александр Стубб

Александр Стубб назвав декілька причин, чому Україна виграє війну.

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Путін «стратегічно програв», а Україна виграє війну, пише Bild.

«Я не буду давати вам порад, але я вірю, що ви виграєте цю війну - і я кажу це, тому що Путін стратегічно програв», - відповів Стубб на питання журналіста щодо «взяття під контроль» Росії.

За його словами, Путін хотів зробити Україну російською, а «вона стала європейською». Він хотів запобігти розширенню НАТО, а тепер до нього приєдналися Фінляндія і Швеція.

Крім того, Стубб наголосив, що Путін хотів утримати видатки країни на оборону на низькому рівні, але тепер «вони зростають до 5 відсотків».

«Москва програє в військовому плані: на початку війни Росія окупувала 12 відсотків української території. З того часу за останні два роки це було вісім відсотків, а в грудні - один відсоток. Крім того, Україна вбила 34 000 російських солдатів, яких вони не змогли замінити», - сказав президент Фінляндії.

Також Стубб додав, що Україні необхідно й далі робити те, що вона робить, що дозволить їй вистояти та виграти війну.

