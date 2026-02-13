Я верю, что Украина выиграет войну, — президент Финляндии Александр Стубб

Александр Стубб назвал несколько причин, почему Украина выиграет войну.

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Путин «стратегически проиграл», а Украина выиграет войну, пишет Bild.

«Я не буду давать вам советов, но я верю, что вы выиграете эту войну — и я говорю это, потому что Путин стратегически проиграл», — ответил Стубб на вопрос журналиста относительно «взятия под контроль» России.

По его словам, Путин хотел сделать Украину российской, а «она стала европейской». Он хотел предотвратить расширение НАТО, а теперь к нему присоединились Финляндия и Швеция.

Кроме того, Стубб подчеркнул, что Путин хотел удерживать расходы страны на оборону на низком уровне, но теперь «они растут до 5 процентов».

«Москва проигрывает в военном плане: в начале войны Россия оккупировала 12 процентов украинской территории. С тех пор за последние два года это было восемь процентов, а в декабре — один процент. Кроме того, Украина убила 34 000 российских солдат, которых они не смогли заменить», — сказал президент Финляндии.

Также Стубб добавил, что Украине необходимо и дальше делать то, что она делает, что позволит ей выстоять и выиграть войну.

